Heimische Essiggurkerl in Gefahr? Eferding stemmt sich gegen die Türkei

Zwölf Betriebe in Oberösterreich bauen auf 123 Hektar Essiggurkerl an. Im Juni sollen die ersten geerntet werden.

13.000 Tonnen Essiggurkerl werden in Österreich jährlich verzehrt. Oberösterreich ist das Essiggurkerl-Bundesland Nummer 1: Zwölf Produzenten bauen auf 123 Hektar an, 93 Prozent der österreichischen Produktion entfallen auf unser Bundesland. Die Wettbewerbsfähigkeit nehme aber ab, sagte Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, gestern: Mit einer Gesamtfläche von 2164 Hektar für Gemüse sei 2022 ein Höchststand erreicht worden. Seitdem seien die Zahlen rückläufig (2024: 1984 Hektar), Landwirte würden aufhören. Änderten sich die Bedingungen nicht, sei der heimische Obst- und Gemüseanbau in Gefahr.

Dafür nannten Waldenberger und Ewald Mayr, Obmann des Obst- und Gemüsebauverbands GEO, mehrere Gründe. Erstens sei die Regulierung bei den Pflanzenschutzmitteln in Österreich besonders streng, es seien Mittel verboten, die in anderen Ländern zugelassen seien. "Dadurch steigt der Handarbeitseinsatz, und es drohen geringere Erträge", sagt Waldenberger. Hier brauche es eine Harmonisierung.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten seien, vor allem im Vergleich mit Deutschland, hoch: Dort seien die ersten 70 Tage lohnnebenkostenfrei, das sei attraktiv für Arbeitgeber und -nehmer. Das sei ein Nachteil bei der Suche nach Saisonarbeitern.

Ewald Mayr, Franz Waldenberger, Klaus Hraby (v.l.) Bild: LKOÖ

Es liegt am Konsumenten

Ein Produkttest des österreichischen Branchenverbands habe ergeben, dass nur 26 Prozent der Ware (von 92 Produkten) aus Österreich stammen. Bei 65 Prozent habe die Herkunftskennzeichnung gefehlt.

In der Branche gebe es einen Verdrängungswettbewerb, wie er ihn noch nicht erlebt habe, sagte Klaus Hraby, Geschäftsführer des Eferdinger Sauergemüse-Verarbeiters Efko. Eigenmarken, deren Anteil im Lebensmitteleinzelhandel steige, würden häufig dort produziert, wo es am günstigsten sei. Rund die Hälfte der jährlich in Österreich verbrauchten Mengen wird importiert: Neben Spanien und Italien gewinnt die Türkei als Produzent und Verarbeiter immens an Bedeutung, Saisonarbeiter würden wesentlich schlechter behandelt bzw. entlohnt.

"Die Auflagen in Österreich sind hoch, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber der Konsument muss die Ware auch kaufen", sagt Hraby: "Und damit die Kunden auch wissen, wozu sie greifen, braucht es eine verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.