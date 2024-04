Pühringer: Frühpension nur für "Hackler auf der Baustelle" sinnvoll

Etwa ein Drittel der Pensionisten wäre bereit, nach der Pensionierung in Teilzeit weiterzuarbeiten. Die Rahmenbedingungen sprächen aber für viele dagegen, sagt der Obmann des OÖ Seniorenbunds, Josef Pühringer, bei der Pressekonferenz am Freitag. Er fordert eine komplette Streichung der Pensionsversicherungsbeiträge für jene, die noch mit mehr als 65 Jahren arbeiten. "Dadurch geht kein Geld verloren, da die Pensionierten, die nicht arbeiten, auch keine Beiträge zahlen."

Tatsächliches Pensionsantrittsalter bei 65 Jahren

Es brauche außerdem Maßnahmen, um das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche anzupassen. Dazu brauche es vor allem ein Umdenken in der Bevölkerung. "Es soll regulär so sein, dass der Pensionsbeginn bei 65 Jahren liegt und nicht wie jetzt bei 61 oder 62." Frühpensionen sollen demnach nur mehr die Ausnahme sein. Für "Hackler auf der Baustelle" mache eine frühere Pensionierung laut Pühringer Sinn, für jene Menschen mit einem Bürojob sei sie wohl nicht notwendig.

Der Seniorenbundobmann betont: "Wir wollen den Jungen keine Arbeit wegnehmen. Aber dort, wo Fachkräfte gebraucht werden, soll es sich auszahlen, über die Pension hinaus zu arbeiten."

Um den Übergang in die Pension – wenn er dann anstehe – sanft zu gestalten, funktioniere das Modell der Altersteilzeit gut, sagt Landesgeschäftsführer Franz Ebner.

Digitalisierung diskriminiert

Laut Pühringer gebe es auch in Hinblick auf Altersdiskriminierung Handlungsbedarf. Die Digitalisierung spiele dabei eine wichtige Rolle. "Ein Fünftel der Bevölkerung ist ohne Digitalisierung aufgewachsen. Zumindest für die nächsten zehn Jahre braucht es noch eine Übergangszeit, in der die Verwaltungsstellen weiterhin analoge Angebote haben." Als Beispiel nennt er die Förderung für Photovoltaikanlagen, für die die Anträge online gestellt werden mussten. "Ältere Menschen sind digital langsamer." Dadurch seien sie diskriminiert, weil sie keine gleich großen Chancen auf die Förderungen hätten wie jüngere Menschen.

