Es wird ein Fußballfest, wenn am Sonntag der LASK in der vorletzten Runde der Fußball-Bundesliga Sturm Graz empfängt: Die Steirer wollen mit einem Sieg aus eigener Kraft die Meisterparty ankicken, die Athletiker können die Chance auf den Vizemeistertitel wahren und einen Showdown in Salzburg zum Saisonabschluss erzwingen.