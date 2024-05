Jetzt hat der LASK die Chance auf die Champions League selbst in der Hand

Erklingt in Linz die Champions-League-Hymne? Seit Sonntag hat es der LASK selbst in den Beinen: Mit dem 2:0 in Klagenfurt hatten die Athletiker zuerst zumindest Platz drei in der Fußball-Bundesliga fixiert, das 2:0 von Rapid danach gegen Salzburg eröffnet die Chance auf Platz zwei. Mit Siegen in den letzten beiden Runden zieht der LASK jedenfalls als Vizemeister in die Champions-League-Qualifikation ein.