Wiederbelebung des legendären Hotels "Schwarzes Rössl" in St. Wolfgang

Vor 63 Jahren spielte Schlagerstar Peter Kraus eine der Hauptrollen in Franz Antels Heimatfilm „Im schwarzen Rößl“. Die ehemalige Schmiede im Ortszentrum von St. Wolfgang war erst zwei Jahre zuvor in ein Hotel verwandelt worden. Der Film machte den Betrieb international berühmt. Am Donnerstagabend wurde das „Schwarze Rössl“ feierlich wiedereröffnet, und Kraus war Ehrengast. „Ich habe sofort zugesagt“, erklärte er vor den 120 Ehrengästen.