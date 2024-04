"Challengers": Ein sexy Sportfilm ohne finalen Höhepunkt

Es wird gestöhnt und geschwitzt. Aber da der Kinofilm "Challengers" nicht nur in den Betten ausgetragen wird, sondern auch auf dem Tennisplatz, zerschellen neben diversen Schlägern auch amouröse Gefühle auf harten Böden der Realität. Auf den ersten Blick erledigt Regisseur Luca Guadagnino ("Call Me by Your Name") alles richtig, vor allem den aufgelegten Elfer, den jeder Sportfilm automatisch bietet: Spiel und Kampf erzählerisch als Sinnbild aufzugreifen.