Zugfahrt von Freistadt nach Linz dauert fast genauso lange wie von Linz nach Wien

Im "Zielnetz 2040" der ÖBB hat der Ausbau der Summerauerbahn keinen Platz gefunden. Diese vom ÖBB-Vorstand und Klimaschutzminister Leonore Gewessler (Grüne) getroffene Entscheidung stieß vor allem in Oberösterreich auf Unverständnis. Bei einer "rollenden Pressekonferenz" in einem Waggon des Eurocity 332 nach Prag kündigten Politiker der Volkspartei gestern an, sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden zu wollen.