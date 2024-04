Black Wings binden Team-Verteidiger für zwei Jahre

Niklas Würschl bleibt ein Teil der Black-Wings-Familie. Die Stahlstädter und der 24-Jährige konnten sich auf eine Vertragsverlängerung um weitere zwei Jahre bis Sommer 2026 einigen.

Der Verteidiger kam vor der abgelaufenen Saison aus Wien in die Stahlstadt und fand sich auf Anhieb gut zurecht. Der Austro-Schwede absolvierte die an Punkten beste Saison seiner Karriere, erzielte drei Tore und insgesamt zwölf Scorerpunkte. Auch in der Plus-Minus-Statistik wies er mit +14 einen persönlichen Bestwert auf.

Aktuell kuriert der gebürtige Kärntner die Folgen einer im Playoff (Spiel 1 in Salzburg) erlittenen Gehirnerschütterung aus. Daneben verfolgt er sowohl das Nationalteam, als auch die Finalserie in der ICE Hockey League, zumal sein Schwager, KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund, ja noch aktiv mit dabei ist.

"Aus ihm kann ein etablierter Nationalteamspieler werden"

Headcoach Philipp Lukas ist zufrieden mit der Vertragsverlängerung von Würschl: “Er war ein Last-Minute-Signing letztes Jahr und ich bin froh, dass er seine Möglichkeit so genutzt hat. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und wenn er so weitermacht, kann aus Niklas Würschl ein etablierter österreichischer Nationalteamspieler werden. Das ist unser Ziel, dass wir ihm dazu verhelfen. Er ist sehr talentiert und hat auch in produktiven Rollen immer wieder aufblitzen können. Für uns war es eine einfache Entscheidung, dass wir ihn weiter binden wollen und sind happy, dass er sich auch dazu entschieden hat.”

“Mittlerweile geht es mir wieder gut und ich bereite mich im Sommertraining vor, um noch stärker zurückzukommen. So viel Selbstvertrauen wie heuer habe ich noch nie gehabt. Das ganze Umfeld in Linz ist sehr familiär, jeder Spieler der hier ist, fühlt sich extrem wohl. Für mich persönlich möchte ich den nächsten Schritt machen am Eis und auch abseits davon. Als Mannschaft wollen wir natürlich wieder die Top-6 erreichen und von da an ist alles möglich”, sagte Würschl über seine Verlängerung.

Niklas Würschl war während der abgelaufenen Saison zu Gast im Eisbrecher-Podcast:

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Matt MacKenzie

Niklas Würschl

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Abgänge:

Martin Stajnoch

Dennis Sticha

Zugänge:

noch keine

