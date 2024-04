Wie die OÖN berichteten, richten am Ufer des Attersees Schwäne Schäden in der Landwirtschaft an. Weil sie Kot in großen Mengen in den Wiesen hinterlassen, können Bauern das Gras nicht an ihre Kühe verfüttern. So wie Hundekot kann der Schwanenkot bei trächtigen Kühen zu Frühgeburten folgen.