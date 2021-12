Skandalös, spektakulär und kurios: Das waren die Top-Artikel des Jahres

Zum Klickhit avancierte ein Bericht aus der Ortschaft Roithen im Norden von Wels. "Toleranzgrenze ist überschritten" titelte die Lokalzeitung am 23. Jänner. Die Aussage stammt von einer Grundbesitzerin, die ihrem Ärger über rodelnde Kinder Luft machte.

In aller Munde war Anfang des Jahres eine Linzer Wirtin, die ihr Lokal in der Altstadt trotz Lockdown-Regelungen aufsperrte. 37 Gäste kamen, ehe die Polizei einschritt. Es hagelte 96 Anzeigen.

"Da geht's rund, als ob nichts wäre": Den traditionellen Fetzenzug am Rosenmontag wollten sich viele Ebenseer trotz Pandemie nicht nehmen lassen. 200 Fetzen waren laut Polizei unterwegs. Was der Bürgermeister dazu sagte: "Wir hören uns am Mittwoch."

Villa zu verkaufen: Die nächste Top-Geschichte führt uns an den Wolfgangsee, wo sich ein zypriotischer Unternehmer ein Domizil mit 1000 Quadratmeter Wohnfläche schuf. Als Wohnsitz war ihm die Villa mit Wellnessbereich, Kegelbahn und beeindruckendem Weinkeller aber zu groß. Die Villa stand zum Verkauf.

Erinnern Sie sich noch, als der Corona-Impfstoff noch Mangelware war und Berichte über sogenannte "Vordrängler" große Diskussionen auslösten? Das war zum Beispiel in Rohrbach der Fall, wo von "prahlenden" Vordränglern im Altenheim die Rede war. Die Mühlviertler Redaktion hat damals berichtet.

Großen Wirbel hat im Februar eine anonyme Anzeige in Reichraming ausgelöst. Dem Hüttenwirt der Anton-Schosser-Hütte auf der Hohen Dirn war eine Covid-Strafe ins Haus geflattert. Demnach sollen bereits im November bis zu 15 Personen auf der Hüttenterrasse Speisen und Getränken konsumiert haben. Der Inhaber hätte dies verhindern müssen, so der Vorwurf. Der OÖNplus-Bericht aus der Steyrer Zeitung erhitzte auch auf nachrichten.at die Gemüter:

Mit zwei WM-Goldmedaillen ist Oberösterreichs Ski-Star Vincent Kriechmayr im Februar aus Cortina d‘Ampezzo zurückgekehrt. Bei seinem Auftritt im ORF-Studie hatte "Vinc" einen sehr lustigen Eindruck hinterlassen. "Natürlich hab ich gestern einen leichten Damenspitz gehabt. Das kommt natürlich a bissl bled, vor allem, wenn man im Fernsehen ist", sagte er im OÖN-Interview.

Weltweite Schlagzeilen machte im März die Havarie der "Ever Given" im Suezkanal. Das auf Grund gelaufene Containerschiff blockierte den Kanal, was massive Auswirkungen auf den Welthandel hatte. Am Rande tauchten Tracking-Aufnahmen auf. Sie zeigten, dass der Frachter vor der Panne einen ungewöhnlichen Kurs gefahren war. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:

Ein umtriebiger Wurm hielt im Frühjahr die Innviertler Gemeinde Obernberg in Atem. Der sogenannte Schwarzkopfregenwurm dürfte schon seit Jahrzehnten unter der Erde aktiv sein, wie Nachforschungen eines Botanikers ergaben. Vor allem auf Sportplätzen fühlt sich der "Übeltäter" wohl.

Zurück nach Oberösterreich, genauer gesagt nach Ansfelden. Dort soll der Mehrheitseigentümer von "Pornhub" aufgewachsen sein. Die heimische Rechercheplattform "Dossier" berichtete im Mai über das milliardenschwere Porno-Imperium, an dessen Spitze ein gewisser Bernd B., Jahrgang 1968, stehen soll. Die OÖN ist der Spur damals nachgegangen:

Etwas fürs Herz: Unter den meistgelesenen Artikeln findet sich auch das besondere Hochzeitsgeschenk einer Brautmutter aus Sandl. Sabine Neunteufel hat ihre Tochter Nina und ihren Ehemann auf einer selbst gehäkelten, überdimensionalen Kuscheldecke verewigt.

Auch im Straßenverkehr ist es im Sommer zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Gelobt sei, was hart macht, sagte schon Friedrich Nietzsche. Doch im Fall einer A1-Baustelle erfüllte sich dieser Wahlspruch nicht. Bei St. Valentin bildete sich ein Stau, in dem auch der Asfinag-Streckendienst stecken blieb. Der Grund: Der Beton war nach Sanierungsarbeiten nicht hart geworden. Die komplette Story lesen Sie hier.

In einer Mure steckengeblieben ist eine Wiener Familie mit ihrem Auto. Die Mutter dürfte von der Straßensperre noch nichts mitbekommen haben und missachtete zudem sämtliche Verbotszeichen.

Eine Unwetterserie samt heftigem Hagel hat Oberösterreich heuer heimgesucht. Videos, Bilder und Berichte von Betroffenen erinnern an die dramatischen Ereignisse. Im Südosten Tschechiens forderte ein Tornado mehrere Menschenleben. Noch schlimmer hat es den Westen Deutschlands erwischt. Bei einer gewaltigen Flutkatastrophe starben mehr als 180 Menschen. Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen verwüsten ganze Landstriche.

Erbost zeigte sich EAV-Sänger Klaus Eberhartinger, nachdem er von seinem Aus als Moderator bei "Dancing Stars" erfuhr. "Das hat sich ja schon angekündigt, als ich bei der letzten Staffel das Finale wegen einer angeblichen Corona-Infektion nicht moderieren durfte", sagte der gebürtige Gmundner im OÖN-Gespräch. Zehn Jahre lang moderierte er die beliebte ORF-Show.

Mit einem Posting hat Marcel Hirscher auf Instagram heftige Diskussionen ausgelöst. Mit dem Kuh-Selfie hatten seine Fans wenig Freude. "Da wird davor gewarnt, das Almvieh in Ruhe zu lassen, und dann wird genau das Gegenteil von Promis gepostet", schrieb ein Nutzer. Der ehemalige Skistar konterte prompt. Er sei auf der Alm, wo das Bild entstand, 18 Jahre lang aufgewachsen und kenne die Kühe, seit er denken kann.

Für Kopfschütteln sorgten im Herbst die Chatprotokolle rund um die Inseratenaffäre. Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinen engsten Vertrauten wurde eine Reihe von Vergehen zur Last gelegt. Die Politikredaktion hat die pikantesten Verläufe zusammengefasst: