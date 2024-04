Frostfeuer in Weingärten: Verkehrsunfälle wegen Rauchschwaden in Niederösterreich

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtete auf Anfrage von Leichtverletzten. In Weingärten waren aufgrund tiefer Temperaturen sogenannte Frostfeuer entzündet worden. Das Bezirksfeuerwehrkommando Baden hatte darauf noch am Donnerstagabend auf Facebook hingewiesen.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Karambolagen habe es auf der S3 bei Sierndorf und auf einer Landesstraße bei Seyring in der Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien (jeweils Bezirk Korneuburg) sowie auf der A2 im Raum Bad Vöslau (Bezirk Baden) gegeben, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Es sollen jeweils Rauchschwaden über die Fahrbahnen gezogen sein.

"Frostfeuer werden heute Nacht entzündet", hatte das Bezirksfeuerkommando Baden mitgeteilt, nachdem am Donnerstagabend "immer mehr Meldungen bzw. diesbezügliche Ankündigungen" in der Bereichsalarmzentrale eingelangt waren. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sei das Freitagfrüh auch in der Wachau der Fall gewesen, berichtete ein Augenzeuge der APA.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper