Heidi Klum heißt jetzt Heidi Kaulitz

Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) sind seit fast fünf Jahren verheiratet. Nun bestätigt die „Germany’s Next Topmodel“-Moderatorin: Die Hochzeit hatte Folgen für ihren Nachnamen. Seit der Vermählung mit dem Musiker Tom Kaulitz heißt das deutsche Model Kaulitz. Das verriet sie bei einer Fragerunde auf Instagram, wie mehrere Medien berichten. Dabei soll sie ihren Personalausweis mit dem nicht mehr ganz so neuen Nachnamen gezeigt haben. Vermutungen über die Namensänderung gab es schon länger, eine offizielle Bestätigung bislang nicht. In der Öffentlichkeit, zum Beispiel als Moderatorin der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“, trat Heidi Klum weiter als Heidi Klum auf – und nicht als Heidi Kaulitz.