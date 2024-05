Stürmischer Abend: Windböen bis 70 km/h in Oberösterreich erwartet

"Dramatisch wird es nicht", beruhigt Alexander Ohms von GeoSphere Austria (vormals: ZAMG) gleich einmal. Mit Windböen bis zu 70 km/h sei zu rechnen. "Vielleicht sind auch einmal 80 dabei." Das sei aber im Rahmen dessen, was bei Gewittern zu erwarten sei. Und für den Meteorologen ist das nichts Besonderes. Interessant wird es da erst bei etwa 120 oder 130 km/h.

"Ein paar kräftige Böen" würde die großflächige Gewitterzelle aber schon im Gepäck haben, wenn sie gegen 18 Uhr von Bayern her über Oberösterreich ziehe. Und dazu natürlich auch etwas Abkühlung. Bis etwa 21 Uhr sei dann mit Gewittern und Wind zu rechnen - und das fast flächendeckend. Ausgenommen ist nur der Süden des Landes. Westwind sei in der Bergregion kaum Thema, sagt Ohms. Der betreffe eher das Flachland.

Ab Donnerstag wieder freundlicher

Nach heute, Montag, bis zu 25 Grad wird es am Dienstag mit maximal 19 Grad schon etwas frischer. Mittwoch dürfte es eher nass werden. Der Feiertag am Donnerstag sollte dann aber schon wieder freundlicher werden. Zeitweise soll sogar die Sonne scheinen, es wird aber auch dichtere Wolken geben. "Von Badewetter sind wir natürlich noch weit entfernt", sagt der Meteorologe. Aus derzeitiger Sicht sollten die Temperaturen dann aber wieder bis knapp über 20 Grad klettern, in Richtung Wochenende sollte es auch immer wieder sonnig werden.

Zu den Details: Wetter unbeständig, aber angenehme Temperaturen

Autorin Renate Stockinger