Zulassungsfiasko: Das sind die Folgen für Liga drei

Es wäre eine positive Überraschung gewesen, wenn in dieser Saison die Entscheidungen über Auf- und Abstieg in Österreichs Fußball-Ligen ausschließlich auf dem Platz fallen würden. Doch auch vor dem Endspurt der Spielzeit 2023/2024 ist noch vieles offen. Das hat vor allem mit einigen nicht erteilten Zulassungen in der 2. Fußball-Liga zu tun – aktuell haben die Zweitligisten Leoben und Dornbirn sowie Regionalliga-West-Aufstiegskandidat Austria Salzburg keine Spielgenehmigung erhalten.