Ein guter Film lebt von seinen Schauspielern, die oftmals ein erfolgreiches Duo bilden. Einer allein ist nur halb so erfolgreich. Die Gastronomie folgt dem gleichen Plot. Die Hauptdarsteller sind der Wirt und der Winzer, wenngleich Weinmacher aus Oberösterreich in den Karten oft nur Komparsenrollen besetzen und von Stars aus anderen Regionen in den Hintergrund gedrängt werden. Das muss nicht sein.