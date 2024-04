Victoria Pfeil vom "Gedankenreiseorchester": „Kinder sind das ehrlichste Publikum“

In Vöcklabruck packt die Gruppe einen Koffer aus – und lässt die Kinder entscheiden, was drin ist.

"Reisen in Gedanken: Autofahren ohne Tanken, Frühstück am Mond, Jause im Meer und dann Abendessen mit einem Bär“, heißt es im Titellied des ersten Programms des „Gedankenreiseorchesters“. Als Kindermusikgruppe animieren Milly Groz und Gidi Kalchhauser aus Wien sowie Victoria Pfeil und Paul Wregg aus Oberösterreich seit zwei Jahren Kinder im Volkschulalter bei Konzerten dazu, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen – am 26. 4. etwa in Vöcklabruck.