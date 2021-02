Kriechmayr: „I hab‘ gestern einen leichten Damenspitz gehabt“

Auch wenn seine letzte Aktoin bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2021 in Cortina d‘Ampezzo ein Ausfall im Kombinationsslalom, nach dem der Kärntner Marco Schwarz mit Gold um die Wette lacht, war, fährt Vincent Kriechmayr „mit einem breiten Grinsen“ nach Hause.

Noch heute will er den Heimweg antreten, sich von den Strapazen erholen und dann im Finish dieser Saison noch einmal voll angreifen. Anfang März stehen drei Speed-Rennen in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm, anschließend steigt noch das Weltcup-Finale in Lenzerheide. Dort könnte der 29-jährige Gramastettner, der in Italien Dopple-Gold in den schnellen Disziplinen erobert hat, eine kleine Kristallkugel überreicht bekommen.

„Ich werde den Tank wieder schnell aufladen“

Jetzt freut sich der 29-Jährige aber einmal auf seine Rückkehr nach Gramastetten. Es gibt einiges zu erzählen zu Hause. „Eine Medaille beflügelt einen immer, aber jetzt bin ich schon sehr leer. Ich freue mich auf die Menschen, die mir wichtig sind. Mit denen anzustoßen. Denen gebührt auch ein großer Dank.“

Dann richtet sich der Blick in die Zukunft: „Ich werde den Tank wieder schnell auffüllen. Wir wollen uns bei den Heimrennen auch gut präsentieren. Der Mothl und ich.“ Der Mothl ist Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer, der noch immer auf seine erste WM-Medaille warten muss. In Cortina gibt es für den Kärntner keine Chance mehr, den „Fluch“ zu beenden.

Kriechmayr hingegen ist hochdekoriert und auch stolz auf das Erreichte: „Natürlich bin ich Doppel-Weltmeister, das ist schon eine coole Geschichte. Aber ich bin noch immer der Vincent Kriechmayr, es hat sich nicht viel geändert.“ Am Sonntag hatte es Oberösterreichs Ski-Star zur Feier des Tages - Abfahrts-Gold nach Super-G-Gold - ein bisschen krachen lassen.

„Natürlich haben wir gleich mit der ganzen Mannschaft angestoßen. Aber wenn man nach zwei Goldmedaillen ned a bissl feiern darf, dann weiß ich auch nicht.“ Niemand macht ihm das zum Vorwurf. Immerhin ist das auch alles mit entsprechendem Abstand passiert.

„Ich glaube, die Leute verstehen das“

Trotzdem haben ihn einige auf seinen abendlichen Auftritt im WM-Studio des ORF am Sonntag angesprochen, da hat „Vinc“ einen sehr lustigen Eindruck hinterlassen. „Natürlich hab ich gestern einen leichten Damenspitz gehabt. Das kommt natürlich a bissl bled, vor allem, wenn man im Fernsehen ist“, sagte Kriechmayr.

Genieren muss er sich dafür bestimmt nicht. „Ich glaube, die Leute verstehen, dass das nicht alltäglich ist, was mir da gestern passiert ist. Wir haben eine lässige Runde gehabt. Ich habe mich aber danach ins Bett gehaut und geschaut, dass ich heute fit bin. Ich glaube, dass ich auch eine gute Leistung gezeigt habe.“ Kriechmayr fand am Kombinations-Super-G (auf der Damenstrecke, der Tofana, Anm.) Gefallen und war Halbzeit-Dritter.

Dass der Slalom relativ schnell für ihn vorbei sein sollte, ist jetzt keine Mega-Überraschung. „Ich habe in den vergangenen Wochen wenig Zeit gehabt und mich auf die Speed-Disziplinen konzentriert.“ Das hat sich richtig ausgezahlt. Dann unterbrach Kriechmayr kurz die Interviews, um sich umzudrehen und der vorbeilaufenden Mikaela Shiffrin, der Kombinations-Weltmeisterin, zu gratulieren. Sie erwiderte den Glückwunsch höflich.

Beide sind „superhappy“ mit ihrer WM-Performance. Kriechmayr freute sich mit Marco Schwarz (“Der Blacky war sowieso mein großer Favorit. Dass er es geschafft hat, freut mich irrsinnig“). Auch heute Abend wird es wieder eine Goldfeier geben. Dann ohne Kriechmayr, der sich mit Dankesworten aus Cortina verabschiedete: „Es ist ein großes Privileg, dass wir so eine WM haben dürfen.“

Große Worte von einem großen Sportler. Gute Heimreise, Vinc.