"Hollywood am Wolfgangsee": 44 Millionen Euro für Villa

"Solche Immobilienpreise kennen wir sonst nur von Hollywood oder von New York, aber nicht bei uns", sagt der Bad Ischler Baumeister Josef Zeppetzauer mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich bietet der Immobilienmakler Engel & Völkers seit einigen Tagen ein ganz besonderes Projekt unter dem Titel "Herrschaftliches Anwesen am Wolfgangsee" an. Kostenpunkt: 44 Millionen Euro. Der Verkäufer ist dem Vernehmen nach ein zypriotischer Unternehmer.