Schwarz-weißer Rauch stieg auf

Der LASK bekommt im Rennen um Platz drei in der Fußball-Bundesliga wieder Rückenwind von den Fans: Der Stimmungsboykott wurde rechtzeitig vor dem Heimspiel gegen Rapid am Sonntag (Raiffeisen-Arena, 14.30 Uhr, ORF 1) beendet. LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber und führende Fanvertreter machten in den Gesprächen der vergangenen Tage die dafür notwendigen Schritte aufeinander zu. Der LASK hob die sechs Hausverbote auf, die gegen offizielle Fanvertreter nach der Protestaktion samt