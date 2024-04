Linz wird auf Ortstafeln zur „anton bruckner stadt“

(v.l.n.r.) Vizebürgermeister Martin Hajart, Bürgermeister Klaus Luger, Kulturdirektor Julius Stieber, Stadträtin Eva Schobesberger und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer beim Lokalaugenschein an der Altenberger Straße.

Es sind kleine Zusatzschilder unter den Ortstafeln, die auf die weltweit berühmteste Künstlerpersönlichkeit aus Linz hinweisen. Anton Bruckner, der von 1855 bis 1866 Domorganist in Linz war und dessen 200. Geburtstag heuer mit vielen Veranstaltungen gefeiert wird. Der Name des Künstlers findet sich bereits vielfach in Stadt, wie Brucknerhaus, Brucknerorchester, Bruckneruniversität, Brucknerinstitut, Brucknerschulen, Brucknerstraße, Brucknerbüsten, Brucknergedenktafeln, Brucknerstiege und Brucknerorgel zeigen.

Die zusätzlichen Tafeln mit dem Schriftzug "anton bruckner stadt" wurden an folgenden Stadteinfahrten befestigt: Altenberger Straße, Florianer Straße, Freistädter Straße, Leondinger Straße, Wegscheider Straße, Pachmayrstraße, Oberbairinger Straße, Wambacherstraße, Gottschallinger Straße und Orionstraße.

