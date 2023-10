Franz Welser-Möst und das Cleveland Orchestra gastieren am 4. September in Ansfelden.

Das Feierjahr zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner, der am 4. September 1824 in Ansfelden geboren wurde, ist im Konzerthaus an der Donaulände mit absoluten Höhepunkten gespickt. Man geht aber auch hinaus nach Ansfelden und St. Florian (hier liegt Bruckner begraben) und bindet alle Sparten der LIVA (Linzer Veranstaltungs GmbH ein).