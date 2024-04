Adil Taoui nahm beim LASK einen langen Anlauf

Das Tor von LASK-Abwehrspieler Philipp Ziereis zum 2:1-Sieg in Hartberg war verdient – und nicht nur wertvoll, weil die Athletiker als Dritter mit fünf Punkten Vorsprung auf Rapid und Klagenfurt in die letzten vier Runden der Fußball-Bundesliga gehen. "In der zweiten Halbzeit waren wir wieder der LASK, der wir schon einmal waren: richtig gut mit dem Ball und gegen den Ball", sagte Mittelfeldspieler Sascha Horvath.