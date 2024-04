ÖBB: Trotz Fahrgastrekord Ergebniseinbruch

Zwar nützen immer mehr Menschen Bahn und Bus, doch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) konnten das im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht eins zu eins in einen wirtschaftlichen Erfolg umsetzen. Das Ergebnis brach um 42 Prozent auf rund 112 Millionen Euro ein. Das sei ein „stabile Plus trotz wirtschaftlich herausfordernder Situation“, so ÖBB-Chef Andreas Matthä.

Grund für den Gewinnrückgang sei vor allem der starke Anstieg der Strompreise und die vergleichsweise geringe Verteuerung von Diesel, der die Bahnkilometer erheblich verteuerte und den Güterverkehr auf der Straße wieder attraktiver machte. Nur acht Prozent der Bahn-Kilometer werden nicht mit Strom-Loks gefahren.

Die Ticketpreise seien hingegen nur moderat um rund fünf Prozent angehoben worden, um die Inflation nicht zu befeuern, sagte Matthä. In Österreich sind jedenfalls noch nie so viele Menschen mit der Bahn gefahren wie 2023. 280.000 Menschen besitzen bereits ein Klimaticket. Die Fahrgastzahlen sowohl bei Bahn als auch Bus stiegen jeweils um rund zehn Prozent zum Vorjahr. Insgesamt nützten 493,6 Millionen Fahrgäste die Dienste der Bundesbahnen. Das ist im Vergleich zu Vor-Corona 2019 lediglich ein Plus von 3,5 Prozent. Homeoffice spiele dabei auch ein Rolle, so der ÖBB-Chef. Ob man heuer die 500-Millionen-Passagier-Marke knacken werde, „getraue ich mir nicht so locker zu sagen“, das hänge stark von der Bus-Sparte ab.

Operativer Verlust im Güterverkehr

Schwierigkeiten bereitete der Warentransport: „Es war das schwierigste von 20 Jahren Güterverkehr“, operativ wurde sogar ein Verlust geschrieben. Das beförderte Volumen ging um 11,2 Prozent zurück auf 78,5 Millionen Tonnen, die Güter-Umsätze nur um 1,9 Prozent.

Vor allem auf kurzen Strecken verlor die Güter Tochter Rail Cargo Austria Meter. Wegen der schwachen Konjunktur wurden insgesamt weniger Waren transportiert, die „Strom-Diesel-Schere“ tat das Übrige. Es wurden aber auch neue Kunden wurden gewonnen, „Bier fährt nun auch Bahn von Schwechat nach Westen“ und die Handelskette Spar befördere mehr Ware auf der Schiene. Im ersten Quartal 2024 bemerke man wieder „einen leichten Aufschwung in den Zahlen. Papier- und Holzindustrie erhole sich, auch die Mengen in Einzelwagons wachsen wieder im einstelligen Bereich“, sagte Finanzvorständin Manuela Waldner. In Summe sei heuer jedenfalls ein Ergebnis-Zuwachs geplant.

330 neue Züge bis 2030

Die ÖBB haben im Vorjahr mit 4,5 Milliarden Euro Investitionen in Infrastruktur und neue Züge getätigt. Bis 2030 sollen 330 neue Züge in Betrieb gehen und die Kapazität um 93.000 Sitzplätze steigen. Im Fernverkehr waren nur 80,3 Prozent der Züge pünktlich, die Baustellen in Deutschland und Italien ließen auch für heuer ähnliches befürchten, und es werde schwierig, die Pünktlichkeit im Nahverkehr von 95,7 Prozent zu halten.

Summerauerbahn

Zum Nicht-Ausbau der Summerauerbahn Linz-Freistadt sagte Matthä, auf Grund einer abschlägigen volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnung sei das Projekt „aktuell“ nicht in die das „Zielnetz 2040“ aufgenommen worden. Der Ausbau sei keines der 25 Projekte, die diese Überprüfung bestanden hätten. „Das heißt nicht, dass es nicht einmal doch dazu kommen kann“, so Matthä, etwa wenn von tschechischer Seite ein Commitment für dies Weiterführung dieser Strecke vorliege. "Dann rückt das Projekt vermutlich nach oben" auf der Rangliste, so der ÖBB-Chef.

Gefragt nach der Hochleistungsbahn, die im Innviertel auf einer neuen Trasse entstehen soll, antwortete Matthä: "Es gibt grobe Überlegungen für eine Trasse." Man stehe ganz am Anfang, es müssten eine Trassenstudie, Bürgerbeteiligungsverfahren etc. durchgeführt werden. "Es wird noch einiges Wasser denn Inn hinunter rinnen, bis es dazu konkrete Pläne gibt."

