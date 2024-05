Stadtlaufjubiläum: Zum 40er wurde die Strecke auf fünf Kilometer verkürzt

"Wir wollen, dass unsere Veranstaltung eine gesicherte Zukunft hat", sagt Fritz Steinparz, Obmann des LAC BMD Amateure Steyr und Organisator des Steyrer Stadtlaufs. Bei der 40. Auflage dieses sportlichen Stadtfest-Höhepunktes am Sonntag, 30. Juni, wollen die Steyrer Leichtathleten dem Volkslauf mit zahlreichen Neuerungen frischen Wind verleihen.

Mit bis zu 900 Aktiven zählte der Steyrer Stadtlauf einst zu den teilnehmerstärksten Läufen im weiten Umkreis. Nach einer – coronabedingten – Delle, die zu einem deutlichen Rückgang der Zahlen geführt hatte, registrierten die Veranstalter im Vorjahr erstmals wieder mehr Zuspruch: 360 Läufer waren es im Hauptlauf und 150 in den Nachwuchsklassen.

"Wir wissen seit Langem, dass die teilweise enorme Hitze beim Stadtlauf und das anspruchsvolle Kopfsteinpflaster viele Laufbegeisterte vom Start abhält", sagt Steinparz, "daher haben wir uns nach zahlreichen Gesprächen mit Läufern und dem Blick auf die generelle Entwicklung im Laufsport zu einigen Neuerungen entschlossen."

Jubiläums-T-Shirt als Geschenk

Die wohl wesentlichsten Änderungen betreffen Strecke und Startzeit. Erstmals werden heuer die Teilnehmer des Hauptlaufes bereits vor den Nachwuchsklassen um 9.30 Uhr auf die beiden Runden geschickt. "Falls es wieder so heiß werden sollte, ist die Belastung für Hobbyläufer daher nicht derart groß", sagt Steinparz. In den Nachwuchsklassen, die Distanzen von 500 bis 1000 Meter zu absolvieren haben, ist die Hitze ein weniger großes Thema.

Zudem wird der Hauptlauf im Jubiläumsjahr auch deutlich verkürzt: Heuer sind zwei Runden mit insgesamt fünf Kilometern zu absolvieren. Womit die Strecke nicht einmal mehr halb so lang ist wie in den Anfangsjahren: Damals waren drei Runden mit in Summe 10,9 Kilometern zu absolvieren. Vor rund zehn Jahren wurde die Distanz dann bereits einmal auf sieben Kilometer, aufgeteilt auf zwei Runden, verkürzt. Schon jetzt trainieren motivierte Hobbyläuferinnen mit erfahrenen Trainerinnen und Athletinnen des LAC. Die Vorbereitung für Läuferinnen und die Teilnahme am Stadtlauf stellt der LAC kostenlos zur Verfügung.

Neue Streckenführung

"Wir hoffen, dass wir mit der kürzeren Distanz dem Wunsch vieler Hobbyläufer nachgekommen sind und diese wieder zu einer Teilnahme animieren können", sagt Steinparz.

Neu wird daher auch die Streckenführung sein: Nach dem Start vor dem Rathaus geht es über die Schönauerbrücke, vorbei am Schiffmeisterhaus auf den Paddlerweg, danach hinter dem ehemaligen Möbelhaus Hoflehner hinauf zur Haratzmüllerstraße und zum Hotel Minichmayr. Danach führt die Runde über Zwischenbrücken zurück auf den Stadtplatz.

Ebenfalls neu ist der Ort des Rennbüros, das heuer direkt an der Laufstrecke am Beginn des Stadtplatzes im ehemaligen Thalia beheimatet ist. Hier wird auch die Startnummernausgabe am Samstagnachmittag sowie am Sonntag bis zum Laufstart sein. Anmelden kann man sich bis Mittwoch, 26. Juni, online auf www.lac-amateure.at oder www.pentek-payment.at, Nachnennungen sind gegen eine erhöhte Gebühr bis eine Stunde vor dem Start im Rennbüro möglich.

"Wer sich bis 9. Juni online anmeldet, bekommt ein Jubiläums-T-Shirt", sagt Steinparz.

Fritz Steinparz, Organisator des 40. Steyrer Stadtlaufes

