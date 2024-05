Steyrs Klimastrategie nimmt heute im Umweltausschuss seine erste Hürde

Mit den sechs Stimmen von SP und Grünen wird heute im Umweltausschuss der "Klimaneutralitätsfahrplan Steyr 2040", so der sperrige Name des in vier Workshops von Gemeinderäten, Beiräten und externen Experten erarbeiteten Papiers, auf den Weg gebracht werden. Das gilt ebenso als gesichert wie der darauffolgende Beschluss am 4. Juli im Gemeinderat, wo Sozialdemokraten und Grüne gemeinsam ebenfalls über die Mehrheit verfügen. Erst danach sollen die Bürger der Stadt eingebunden werden.