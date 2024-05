Invest AG und Atzlinger übernehmen SynchroTech

Das gaben die Unternehmen am Montag in einer Presseaussendung bekannt. Die Invest AG übernimmt 44 Prozent, Atzlinger 51 Prozent. Fünf Prozent der Anteile erhält "eine Schlüsselperson im Unternehmen", heißt es in der Aussendung.

SynchroTech wurde 2022 gegründet und ist auf Antriebstechnik spezialisiert. 2022 übernahm Alexander Winkler das Ruder als Geschäftsführer und Gesellschafter. Acht Mitarbeiter setzten zuletzt mehr als zehn Millionen Euro um.

Über die Investitionssumme vereinbarten alle beteiligten Parteien Stillschweigen. Für die Transaktion muss die Wettbewerbsbehörde noch grünes Licht erteilen.

Atzlinger mit Sitz in Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land) beschäftigt 60 Mitarbeiter, im Portfolio hat das Unternehmen Druckluftbremsanlagen, Reifendruckregelanlagen, Klimaanlagen und Lohnfertigungsdienstleistungen.

An 55 Firmen beteiligt

Die Invest AG investiert seit fast 30 Jahren in Firmen im deutschsprachigen Raum. Sie ist an 55 Unternehmen mit 13,5 Milliarden Euro Umsatz und 127.000 Arbeitsplätzen beteiligt.

