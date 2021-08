Beton war über Nacht nicht hart geworden: Stau auf der A1

Gelobt sei, was hart macht, sagte schon Friedrich Nietzsche. Doch im Fall einer A1-Baustelle erfüllte sich dieser Wahlspruch nicht. In der Nacht von Montag auf Dienstag führte die Asfinag im Bereich von Haag und St. Valentin Betonsanierungsarbeiten durch. „Doch der Beton ist leider nicht so schnell hart geworden wie erwartet“, sagte ein Asfinag-Sprecher zu nachrichten.at

Der betroffenen Fahrstreifen wurde gesperrt und es bildete sich in der Folge ein Stau. Die im Stau stehenden Verkehrsteilnehmer bildeten daraufhin, wie es vorgeschrieben ist, eine Rettungsgasse. Aber leider laut Asfinag „nicht so gut wie sie eigentlich zu bilden wäre.“ Dadurch kam auch der alarmierte Asfinag-Streckendienst nur schleppend voran. Inzwischen ist der Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben worden.