Es ist der Tag, auf den viele staugeplagte Linzer und Pendler lange warten mussten: Heute am frühen Morgen war es dann endlich so weit - mit einem Jahr Verspätung erfolgte die Verkehrsfreigabe der Neuen Eisenbahnbrücke. Die erste Fahrt über die neue Donauquerung war seit langem reserviert: und zwar für einen Bus der Linie 25. Um fünf Uhr in der Früh rollte dieser über die Brücke, die OÖN waren bei der Auftaktfahrt mit dabei (ein Video finden Sie ab heute Vormittag auf nachrichten.at). Es