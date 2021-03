Schiffscrew malte vor Havarie im Suezkanal einen Penis ins Meer

Vor dem Einlaufen in den Suez-Kanal hatte die Crew der "Ever Given" offenbar einen Penis ins Meer gemalt. In einem Video sind die Bewegungen des 400 Meter langen und 59 Meter breiten Frachters im Roten Meer zu sehen, während der Kapitän auf das Signal zum Einlaufen wartete. Aufgezeichnet wurde der sonderbare Kurs von einem elektronischen Tracker.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dauer der Bergung unklar

Die Blockade des Suez-Kanals dauert nach Angaben eines Vertreters der ägyptischen Regierung entgegen anderer Einschätzungen höchstens noch drei Tage. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete allerdings am Freitag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, dass die Arbeiten etwa eine Woche, möglicherweise auch länger dauern könnten.

Die Schifffahrt auf dem Kanal zwischen Rotem Meer und Mittelmeer werde "binnen 48 bis 72 Stunden höchstens wieder aufgenommen" werden, hatte der Berater von Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi für Seehäfen, Mohab Mamisch, am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AFP gesagt.

Als ehemaliger Chef der Behörde für den Suez-Kanal habe er bereits mehrere Bergungsaktionen miterlebt, führte Mamisch aus. "Ich kenne jeden Zentimeter des Kanals."

Das Containerschiff steckt fest. Bild: - (CNES)

Stau im Kanal

Die 400 Meter lange und 59 Meter breite "MV Ever Given" war am Mittwoch im Suez-Kanal auf Grund gelaufen. Seitdem blockiert das riesige Containerschiff in Diagonalstellung den Kanal vollständig, auf beiden Seiten des Kanals stauen sich Schiffe.

Der Eigentümer, die japanische Leasingfirma Shoei Kisen Kaisha, hatte vor Mamischs Äußerungen mitgeteilt, es sei "extrem schwierig", die "Ever Given" wieder flott zu bekommen. Die Kanalverwaltung entsandte mehrere Schlepper, auch ein Team der niederländischen Spezialfirma Smit Salvage machte sich auf den Weg. Der Chef der Mutterfirma Boskalis, Peter Berdowski, sagte dem niederländischen Sender Nieuwsuur, das Containerschiff wieder in Bewegung zu setzen, könne "Tage oder Wochen dauern".

Mittlerweile warten bereits mehr als 100 Schiffe auf die Durchfahrt des Suezkanals. Und der Stau wird von Stunde zu Stunde größer. 5 Fragen und Antworten [OÖNplus] Beim globalen Handel schrillen deshalb schon die Alarmglocken. >>[OÖNplus]

Ein Bagger schaufelt den Bug des Riesenschiffes frei. Bild: HANDOUT (X80001)

Ölpreis gestiegen

Der 1869 eröffnete Suez-Kanal verkürzt die Handelsverbindung zwischen Asien und Europa. Die Strecke von Singapur nach Rotterdam verringert sich durch den Kanal um 6.000 Kilometer gegenüber der Fahrt um das Kap der Guten Hoffnung an der südlichen Spitze Afrikas.

Die Blockade des Suez-Kanals ließ den Ölpreis am Freitag weiter ansteigen. Laut Bundesverband der Deutschen Industrie sind bereits internationale Logistik-Turbulenzen zu spüren. Zentrale Lieferketten drohen demnach aufgrund mangelnder Container, unpünktlicher Schiffe und fehlender Transportkapazität ins Stocken zu geraten. Die Reederei-Riesen Maersk und Hapag-Lloyd teilten mit, sie prüften nun den Umweg ihrer Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung.

Ägypten erzielte aus den Durchfahrtsrechten durch den Suez-Kanal im vergangenen Jahr einen Erlös von umgerechnet 4,2 Milliarden Euro. 2020 passierten fast 19.000 Schiffe die Wasserstraße.

Galerie: Containerschiff blockiert Suezkanal