Hochzeitspaar von Brautmutter als riesige Decke gehäkelt

6,5 Kilometer Wolle verarbeitet

Hochzeiten, die in der Mühlviertler Gemeinde Sandl gefeiert werden, sind oft von außergewöhnlichen Aktionen begleitet. So auch bei Nina und Lukas Pühringer - beide aus Sandl - die sich bei einer perfekt arrangierten Hochzeitsfeier im Lesterhof das Ja-Wort gaben. Sabine Neunteufel wartete dabei als Brautmutter mit einem speziellen Hochzeitsgeschenk auf: Aus 120.000 festen Maschen hat sie eine 2 x 1,5 Meter große Kuscheldecke für das Brautpaar gehäkelt, auf der das junge Paar sich zweifeldfrei selbst erkennen konnte.

Zur Vorbereitung wurde ein Foto mit einer App (Wooltasia App) verpixelt und das Farbschema cremefarben und weiß festgelegt. In achtwöchiger Arbeit hat Sabine Neunteufel sodann rund 6,5 Kilometer Wolle fein säuberlich zu diesem Bild verhäkelt. Nicht nur die Hochzeitsgäste kamen bei der Enthüllung der Decke kaum aus dem Staunen heraus. Auch in den sozialen Netzwerken hat dieses großartige Handwerk sofort weite Wellen geschlagen. „Wir sind überglücklich, dass unsere Nina mit Lukas ihr Glück gefunden hat“, freuen sich die Brauteltern Gerhard - er ist seit kurzem auch Bürgermeister in Sandl - und Sabine Neunteufel mit ihrer Tochter. Sabine ergänzt: „Meine Kuscheldecke soll das junge Paar immer daran erinnern, wie lieb ich sie habe“.

Neben ihrer Arbeit im Seniorenheim Freistadt hat Sabine Neunteufel auch eine Strickgruppe in Sandl gegründet, die sich im Seminarhaus Sandl regelmäßig trifft und manche Erzeugnisse im Dorfladen für gute Zwecke veräußern möchte. Gerhard kennt seine Sabine übrigens auch nach mehr als 30 Ehejahren meist mit Nadeln „bewaffnet“.