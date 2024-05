"Ich bin kein Politiker und ich bin kein Jude. Aber ich bin ein Mensch"

Jede Epoche hatte ihre Lieder. So auch die düstere Zeitspanne während des Zweiten Weltkrieges. US-Bariton Thomas Hampson und Stargeiger Daniel Hope haben gemeinsam mit handverlesenen Musikern unter dem Titel "Los Angeles 1943 – Escape to Paradise" einen tiefsinnig-musikalischen Abend gestaltet, der am 12. Mai, 19.30 Uhr, im Toscana Congress in Gmunden zu erleben ist.