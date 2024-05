Lese-Initiative führte Minister an Mühlviertler Schule

Mit ihrer Initiative "Lesen an außergewöhnlichen Orten", bei der Schülerinnen und Schüler auf Bäumen, im Drehkarussell oder auf einer Schaukel sitzend lasen, machte die Naturpark-Mittelschule Bad Zell unlängst auf sich aufmerksam. Die Nachricht von diesem Projekt beeindruckte sogar Bildungsminister Martin Polaschek. Er nahm vergangenen Donnerstag einen Oberösterreich-Besuch zum Anlass für einen Zwischenstopp in Bad Zell, um die kreativen Leseprojekte an der Schule aus nächster Nähe kennenzulernen. Bei einem Rundgang durch die Schule präsentierten Schülerinnen und Schüler verschiedene Leseprojekte. Im persönlichen Gespräch stellten sie auch Fragen zu den persönlichen Lesegewohnheiten des Ministers. Begleitet wurde der Rundgang von Bildungsdirektor Alfred Klampfer und dem Leiter der Bildungsregion Mühlviertel, Gerhard Huber.

