Kein Personal: Jindrak schließt zweite Filiale

Schon seit mehr als einem Jahr ist die Filiale des Linzer Traditionskonditors in der Krankenhausstraße beim Südbahnhofmarkt geschlossen. Jetzt trifft es den nächsten Standort: Seit rund einer Woche ist auch die Filiale an der Landstraße in der Nähe des Schillerparks verwaist.

"Wir haben einfach zu wenig Personal", sagt Leo Jindrak. Rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt der Konditormeister derzeit inklusive Produktion, neun Filialen umspannt das Netz – doch nur noch sieben davon sind geöffnet.

"Das ist für einen Unternehmer schon hart, wenn man ausreichend Frequenz hätte, aber Filialen zusperren muss, weil das Personal fehlt", sagt Jindrak. "Das hätte ich mir vor drei Jahren auch noch nicht träumen lassen."

Alle wollen weniger arbeiten

Man sei in ständigem Kontakt mit dem AMS. "Aber es ist ein schwierigeres Pflaster als vielleicht auf dem Land", so der Konditor. Und er beobachte: "Alle wollen weniger arbeiten. Jeder will nur noch 20 oder 25 Stunden, am Samstag schon weniger und am Sonntag lieber gar nicht." Nichtsdestotrotz hofft er, dass er im Herbst mindestens eine der Filialen wieder aufsperren kann.

Eine Änderung bei den Öffnungszeiten gibt es auch beim Linzer Passage. Das hat bei Innenstadtbewohnern und Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, Irritation hervorgerufen. "Wann soll man dann noch Lebensmittel kaufen, wenn man keinen Nine-to-five-Job hat?", fragte etwa ein Mitarbeiter eines nahe gelegenen Büros.

Kernöffnungszeiten geändert

Diesbezüglich beruhigt Centerleiterin Julia Kretz: Die Spar-Filiale sei davon nicht betroffen, sie habe zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Lediglich die Kernöffnungszeiten, in denen Pächter verpflichtet seien, offen zu haben, seien um eine halbe Stunde am Abend gekürzt worden. Peek & Cloppenburg, Spar, Esprit und auch die Gastro hätten aber nach wie vor länger offen.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger

