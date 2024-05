Alles bleibt wie es ist im Gasthaus Tramway in Linz.

„Ich habe mein Versprechen gehalten und kein China-Restaurant oder keine Döner-Bude daraus gemacht“, sagt Hauseigentümer Manfred Grubauer. Es geht um das gute, alte Gasthaus Tramway in der Stockhofstraße 27 in Linz, das seit fünf Monaten geschlossen ist. Denn der langjährige Pächter und Wirt Manfred Mayrleb ging in Pension.