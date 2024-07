Neue Sportanlagen für Pausenhof am Spallerhof

Der gemeinsame Pausenhof der MS 14 und VS 21 am Spallerhof wird umfassend modernisiert und aufgewertet. Die Stadt Linz investiert rund 155.000 Euro in die Errichtung einer neuen Ballsportanlage und einer modernen Kletteranlage. Beides wird im Herbst fertiggestellt. "Der neue Pausenhof unterstützt aktiv den natürlichen Bewegungsdrang und den sportlichen Ausgleich in der lernfreien Zeit", sagt Vizebürgermeisterin Karin Hörzing. Der für Schulen zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (beide SP) ergänzt, dass solche Anlagen gut angenommen würden, wie man aus Erfahrungen anderer Schulen wisse.

