Windkraft-Abstimmung soll Richtung für die Politik vorgeben

In Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) hat der Gemeinderat am Donnerstagabend den Weg geebnet für die Errichtung von sechs Windrädern. In Rainbach sind kommende Woche die Bürger am Wort. Sie sollen in einer Volksbefragung darüber befinden, ob am Schiffberg an der Grenze zur Nachbargemeinde Grünbach der Verbund einen Windpark mit insgesamt sieben Anlagen (drei in Rainbach, vier in Grünbach) verwirklichen soll.