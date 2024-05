Bierpartei in Linz: Dominik Wlazny feilt weiter an seinem "Menü"

Bei seinem ersten Auftritt in Oberösterreich konnte Dominik Wlazny wenigstens ein Geheimnis lüften: Der Name seiner Bierpartei bezeichnet nicht etwa nur das Getränk, den Buchstaben wohnt auch Bedeutung inne: "Bin in einer Reformbewegung". Das war aber auch schon alles, was Wlazny durchblicken ließ. Das Wahlprogramm, "Menü", wie Wlazny es nennt, bleibt weiterhin vage.