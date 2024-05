Fit im Internet: "Es ist wichtig, am Ball zu bleiben – und das mache ich heute"

Die vielen Trainerinnen und Trainer unterstützten die Besucher bei ihren Fragen und zeigten ihnen auch gleich in der Praxis die besten Tipps.

"Ich habe ein iPhone, aber ich beherrsche nur maximal die Hälfte von dem, was es kann", sagt Hans Gaisböck (72), der extra aus Taiskirchen im Innkreis nach Linz angereist ist: "Ich habe nicht geglaubt, dass eine Veranstaltung wie diese möglich ist." Hunderte Menschen kamen in das bis auf den letzten Platz besetzte OÖN-Forum in den Promenaden Galerien zu "Fit im Internet" – einer Veranstaltung, die die OÖNachrichten gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank OÖ organisiert haben.