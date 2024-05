Nach gefährlicher Drohung: Polizei-Großeinsatz bei Innsbrucker Schule

Angeblich sollen ein bis zwei Schüler daran beteiligt gewesen sein, hieß es laut Online-Berichten mehrerer Tageszeitungen. Näheres war vorerst nicht bekannt. Die Polizei wollte "aus ermittlungstaktischen Gründen" zunächst nicht mehr sagen.

Zu einem Polizei-Großeinsatz nach einer Bombendrohung war es in der vergangenen Woche auch in Linz gekommen. Das Akademische Gymnasium an der Spittelwiese musste geräumt werden.

Die OÖN haben berichtet:

