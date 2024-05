In 8 Jahren soll die Linzer Stadtbahn fahren

Nach langen Verhandlungen wurden nun Nägeln mit Köpfen gemacht. Finanzminister Magnus Brunner (VP), Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und der Linzer Bürgermeister Klaus Luger konnten heute im Steinernen Saal des Landeshauses einen Erfolg vermelden. Die Finanzierung für die Linzer Stadtbahn ist gesichert. Eine dementsprechende 15a-Vereinbarung wurde unterzeichnet. "Der Bund stellt 470 Millionen Euro zur Verfügung, das ist gut investiertes Geld", sagte Brunner.

Maximal 50 Millionen Euro aus der Stadtkasse

50 Millionen Euro wird die Stadt Linz beisteuern. Und keinen Cent mehr als das, denn Bürgermeister Klaus Luger (SP) hatte für die Stadt erfolgreich einen Deckel ausverhandelt. Die verbleibenden Projektkosten trägt das Land Oberösterreich - etwa 420 Millionen Euro . "Was lange währt, wird heute gut", sagte Ministerin Gewessler in Anspielungen auf die langwierigen Verhandlungen die dieser Einigung vorangegangen waren. Die heutige Vertragsunterzeichnung sei "der Schritt vom Planen zur Baustelle".

Ganz so rasant wird es aber dann doch nicht gehen: Bis Ende des kommenden Jahres soll die Einreichplanung für das Projekt fertig sein. Ab 2028 soll gebaut werden, kündigte Gewessler an. 2032 - also in 8 Jahren - soll die Regionalstadtbahn vom Hauptbahnhof bis zur Universität beziehungsweise bis zum Mühlkreisbahnhof fahren. Die Fahrzeit vom Bahnhof bis zum Univiertel soll dich dadurch mehr als halbieren, versprechen die Planer. Die Errichtung des zweiten Streckenabschnittes von der Universität weiter hinauf ins Mühlviertel bis nach Pregarten wird aber länger dauern. Hier soll nun mit den Planungen des Vorprojekts begonnen werden.

Stelzer und Luger unterstrichen die Bedeutung des Projektes für die Pendler. "Mehr als 120.000 Menschen pendeln pro Tag zum Arbeiten nach Linz", sagte Luger. Tendenz steigend.

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

