"Ich danke euch allen": Zwangsversteigerung von Bauernhof in St. Wolfgang aufgeschoben

Sabine Hinterberger kann zumindest wieder lächeln. Mehr als 1.000 Menschen aus Österreich und Deutschland haben bis Donnerstagnachmittag 220.000 Euro für die Bäuerin aus St. Wolfgang gespendet. Genug, um die Zwangsversteigerung ihres Hofs im Ortsteil Graben vorübergehend abzuwenden.



„Die Versteigerung am Bezirksgericht Bad Ischl wurde um drei Monate verschoben. Wir gehen aber zu 99 Prozent davon aus, dass die Schulden jetzt zur Gänze bezahlt werden können und Sabine ihren Hof behalten kann“, sagt Friedrich Brunauer. Der Vorarlberger, Gründer einer Immobilienfirma in Altach, hat der 51-Jährigen, wie berichtet, vorübergehend viel Geld geliehen. Auch, damit Hinterberger die Anteile ihrer beiden Schwestern kaufen und zur Alleineigentümerin des Bauernhofs werden kann. Die 51-Jährige hatte den Hof ihrer Eltern bereits mit Schulden übernommen, zuletzt sind diese auf rund 470.000 Euro gestiegen.



Brunauer sagt, er habe Hinterberger immer helfen, und nie schaden wollen. Weil sie ihre Situation nicht selbst verschuldet habe und eine „unglaublich fleißige Frau“ sei. Aber nach zwei Jahren – so lange lief die Frist für die Rückzahlung– habe nun „einfach etwas passieren müssen“. Für die Versteigerung - Ausrufpreis für den Hof waren 262.000 Euro- hätten sich Interessenten aus ganz Österreich bei ihm gemeldet.



„Wir haben jetzt auch einen Anruf aus Amerika erhalten. Ein Oberösterreicher, der dort mit seiner Frau wohnt, will den Rest der Schulden begleichen. Wir müssen jetzt nur noch abwarten, ob das auch den Tatsachen entspricht“, sagt Brunauer. Das Wunder, das sich Hinterberger erhoffte, dürfte geschehen sein. „Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen. Ich danke euch allen, jedem einzelnen. Es gibt so viele Menschen, denen es schlecht geht, und ich hatte das große Glück. Mein Herz hängt an diesem Hof und ich werde jeden Tag von früh bis spät alles dafür geben, ihn behalten zu können“, sagt die Bäuerin im Gespräch mit den OÖNachrichten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger