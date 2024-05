Nach Besuch bei McDonald's in Amstetten: Mehrere Menschen im Spital

Erbrechen, Durchfall, Bauchkrämpfe, Kreislaufprobleme: Diese Symptome wiesen mehrere Patienten auf, die seit Dienstag im Landesklinikum Amstetten Hilfe suchten. Sie alle hatten eines gemeinsam: Sie waren zuvor bei McDonald's in Amstetten-Greinsfurth essen. Mehrere Personen, darunter auch Kinder, mussten wegen Übelkeit und Erbrechen ambulant betreut werden, bestätigte das Landesklinikum Amstetten auf OÖN-Anfrage. Laut McDonald's konnten Ursachen im Hygiene- oder Lebensmittelbereich ausgeschlossen werden.

Erhebungen laufen

Die Pflegedirektion erstattete Meldung bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Amstetten. Derzeit läuft die Suche nach dem Erreger, der für die Häufung der Krankheitsfälle verantwortlich ist, auf Hochtouren. Die Erhebungen seien im Gange, sagte Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer am Donnerstagvormittag im OÖN-Gespräch. Es wurden Proben genommen, die nun untersucht werden.

Noroviren als Auslöser

Es deute nichts daraufhin, dass das die Krankheitsfälle in Zusammenhang mit den bei McDonald's verwendeten Lebensmitteln stünden, heißt es seitens Fastfood-Konzerns. "Unser Franchisenehmer in Amstetten ist in Kontakt mit dem zuständigen Lebensmittelinspektorat. Mittlerweile wurde uns von der Behörde bestätigt, dass Noroviren, die direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden, Auslöser für die Symptome waren", teilte ein Unternehmenssprecher auf OÖN-Anfrage mit. Um Ursachen im Hygiene- oder Lebensmittelbereich auszuschließen, waren vor Ort Proben genommen worden. Die Filiale in Amstetten sei ganz normal geöffnet.

Was sind Noroviren?

Noroviren sind für einen Großteil von infektiös bedingtem Durchfall und Erbrechen verantwortlich. Die sehr unangenehme Viruserkrankung beginnt meist ganz plötzlich: Betroffene müssen sich übergeben, leiden an Bauchkrämpfen und Durchfall, dazu kommen noch leichtes Fieber sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Die Zeit zwischen Ansteckung und Auftreten erster Krankheitszeichen beträgt zwischen sechs und 50 Stunden. Symptome dauern bis zu 60 Stunden an.

Die Viren werden über den Stuhl und das Erbrochene ausgeschieden. Die Ansteckung geschieht oft durch die orale Aufnahme von virushaltigen Tröpfchen oder indirekt durch Handkontakt mit verschmutzten Flächen im Sanitärbereich, zum Beispiel an Türklinken.

Kleinste Virusmengen reichen

Für eine Infektion reichen kleinste Virenmengen. Die Infektion heilt meist von selbst aus. Problematisch kann der Brechdurchfall aufgrund des Flüssigkeits- und Elektrolytverlustes für Kleinkinder, ältere Menschen und chronisch Kranke sein. Gesunde Menschen brauchen keine intensive Pflege und können ihren Flüssigkeitsverlust durch ausreichendes Trinken ausgleichen. Wer selbst erkrankt ist oder einen Erkrankten versorgt, sollte seine Hände regelmäßig gründlich mit Seife waschen.

