Wo man als Europapolitiker tatsächlich einflussreich ist

Der Bad Ischler Hannes Heide sitzt für die SPÖ seit 2019 im EU-Parlament – und will dort bleiben. Warum jede Gemeinde eine europäische Erfolgsgeschichte hat, erklärt er im OÖN-Interview. OÖN: Sie waren 12 Jahre Bürgermeister: Was ist der größte Unterschied zwischen einem Kommunal- und Europapolitiker? Heide: Man hat mir damals gesagt, ich werde den Bürgermeisterjob vermissen, weil dabei viel zu entscheiden ist. In der Europäischen Union wäre die Möglichkeit dagegen geringer. Es hat sich