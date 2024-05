Häuslbauer-Paket nur über die Hypo: Banken sind sauer

Am Montag wird die Landesregierung Details zu dem vom Bund angestoßenen neuen Wohnbaupaket präsentieren. Ein Aspekt führt zu Irritationen in Oberösterreichs Bankenbranche. Die Darlehen für Häuslbauer, die aufgrund der Zuschüsse vom Bund (und vom Land) mit niedrigen 1,5 Prozent verzinst sein werden, wickelt das Land nur über die Hypo Oberösterreich ab – so wie das bei der klassischen Wohnbauförderung schon immer der Fall ist.Wie berichtet, wollten andere Banken, dass dieses Paket über alle