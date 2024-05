Faustballerinnen legten im Meisterplayoff einen Traumstart hin

Mit zwei Meisterschaftsrunden binnen vier Tagen starteten die Damen der Union Raiffeisen Dialog Telekom Arnreit in das Meister-Playoff. Und das ausgesprochen erfolgreich: Mit Siegen gegen Askö Seekirchen (4:2) und UFG Grieskirchen/Pötting (4:1) gab es die volle Punkteausbeute. War das Auftaktspiel gegen Seekirchen am Staatsfeiertag noch von Nervosität und Eigenfehlern geprägt, so zeigten sich die Mühlviertlerinnen am Samstag mit Heimvorteil gegen UFG Grieskirchen/Pötting schon um einiges selbstbewusster und druckvoller. "Die Formkurve zeigt nach oben, wir werden versuchen, uns von Spiel zu Spiel zu steigern, um in den entscheidenden Viertelfinalspielen eine Topleistung abrufen zu können", sagt Zuspielerin Magdalena Bauer. Am kommenden Wochenende geht es für die Mühlviertlerinnen mit einer zweiten Heimrunde weiter: Am Samstag, 11. Mai (11 Uhr), empfangen Kapitänin Tanja Gahleitner und Co. nicht nur ihre Gegnerinnen der Union Reichenthal sondern hoffentlich auch viele unterstützende Fans auf dem Sportplatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper