13 Feuerwehren bei Brand auf Bauernhof in Herzogsdorf

Zu einem Großeinsatz rückten die Feuerwehren aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Mittwoch kurz nach Mittag aus: gegen 13 Uhr war auf einem Bauernhof im Gemeindegebiet von Herzogsdorf Feuer ausgebrochen. "Wegen der von Weitem sichtbaren Rauchsäule musste eine bereits größere Brandausbreitung angenommen werden", hieß es von der Feuerwehr Gramastetten, die wie zwölf weitere Wehren zum Brandort in der Ortschaft Gerling eilten. Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen.

Feuerwehren verhinderten Schlimmeres

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in einer Werkstatt ausgebrochen. Durch ihr rasches Eingreifen konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass sich die Flammen auf weitere Gebäudeteile ausbreiteten. In der Werkstatt selbst aber entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bild: www.fotokerschi.at | Taras Panchuk

Lokalisierung: Das Feuer brach auf einem Bauernhof in der Ortschaft Gerling aus

Traktor brannte in Alberndorf

Nicht einmal zwei Stunden später ertönten im Bezirk Urfahr-Umgebung abermals die Sirenen: In einer Garage auf einem Bauernhof in Alberndorf in der Riedmark stand ein Traktor in Flammen.

Der Traktor brannte vollständig aus. Bild: www.fotokerschi.at | Taras Panchuk

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Alberndorf in der Riedmark, Kottingersdorf, Pröselsdorf, Veitsdorf und Haibach im Mühlkreis konnten den Brand rasch löschen und so einen weiteren Traktor retten. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

