Braumeister Pumberger übernimmt in Neufelden auch die Geschäftsführung

Nach zwölf Jahren als Geschäftsführer der Biobrauerei Neufelden übergibt Alois Meir beim Sommerbier-Anstich am 30. Mai in Neufelden das Zepter an Braumeister Tobias Pumberger. "Die Entscheidungen müssen von denjenigen getroffen werden, die tagtäglich im Betrieb vor Ort sind. Nur so kann auf Veränderungen entsprechend schnell reagiert werden und die Brauerei fit für die Zukunft bleiben", sagt Alois Meir, der als Eigentümer bei strategischen Entscheidungen weiterhin eingebunden bleibt. "Ich habe Vertrauen und ein gutes Gefühl, wenn ich die Geschäftsführung der Brauerei in Tobias Pumbergers Hände lege", sagt der Eigentümer. Tobias Pumberger, seit vier Jahren Braumeister in Neufelden, freut sich auf die neue Aufgabe. Mit Herzblut und Leidenschaft werde er die Geschäftsführungsaufgaben übernehmen und weiterhin mit seinem Team einzigartige Biere brauen. "Seine strategische Weitsicht und seine Hingabe für die Bierbranche werden dazu beitragen, den erfolgreichen Kurs der Biobrauerei Neufelden als regionales, nachhaltiges und familiäres Unternehmen fortzusetzen", ist der Eigentümer überzeugt.

Braumeister voller Ideen

Pläne für die Zukunft hat Tobias Pumberger bereits: So soll zum Beispiel der Rampenverkauf – bisher jeden ersten Donnerstag im Monat – ausgebaut werden. Das Angebot an Führungen in der Brauerei inklusive Bierverkostungen kann sich ebenfalls sehen lassen: Von Standard- über Genuss- bis hin zu einer Stelzenführung ist das Angebot reichhaltig und der Einblick in die Brauerei spannend.

Alois Meir hat die Biobrauerei Neufelden vor zwölf Jahren gegründet und trotz einer schwierigen Anfangszeit zu dem entwickelt, was sie heute ist: Oberösterreichs erste reine Biobrauerei, die regionale Zutaten zu einzigartigen Bio-Bieren mit echtem Mühlviertler Charakter veredelt.

Der Anstich des Sommerbiers findet am Donnerstag, 30. Mai, um 17 Uhr in der Neufeldner Biobrauerei statt.

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Neufelden werden bei Musik von Närrisch Brass des Musikvereins Neufelden Bratwürstel, Pommes, Kaffee und Kuchen kredenzt und natürlich das Sommerbier ausgeschenkt – ein helles, naturbelassenes Bio-Märzen mit 4,6 Volumenprozent Alkoholgehalt.

