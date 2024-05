Euregio ruft Grenzregion zur Europawahl auf

"In unserer Region spüren wir die Vorteile Europas noch deutlicher als in Metropolregionen, deshalb müssen wir dieses gemeinsame europäische Haus laufend weiterentwickeln. Davon profitieren Schülerinnen und Schüler ebenso wie Unternehmen jeder Größe, gerade auch im Bereich Tourismus, Handwerk und produzierendes Gewerbe, und nicht zuletzt wir als Bürgerinnen und Bürger”, sagt Gabriele Lackner-Strauss, Obfrau der Euregio im Mühlviertel, die gemeinsam mit ihren Amtskollegen in Bayern und Südböhmen die Bürger dazu aufruft, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Grenzregionen Europas seien besonders bedeutsam: So fördert die EU in zahlreichen Programmen verschiedene Projekte in der Region und bietet viele Chancen der gemeinsamen Weiterentwicklung. Diese reichen von ländlicher Entwicklung über die Themen Klimawandel und Biodiversität bis hin zu Bildung, Kultur und Tourismus.

Seit mehr als 30 Jahren setzt sich die Euregio für die Entwicklung der Dreiländerregion Deutschland – Österreich – Tschechien ein.

Im Herbst 2024 veranstaltet sie ein Zukunftsforum, bei dem Vertreterinnen und Vertreter aller drei Länder die zukünftige Ausrichtung der Grenzraumentwicklung festlegen. Auch alle Bürger sind natürlich eingeladen, ihre Ideen per E-Mail (info@euregio3.org) oder im persönlichen Gespräch der Euregio-Geschäftsstelle mitzuteilen.

Wahlrecht nutzen

Zuvor gilt es allerdings noch die EU-Wahl zu schlagen. Obfrau Gabriele Lackner-Strauss, Landrat Sebastian Gruber und Bezirksrat und Bürgermeister Libor Picka sind überzeugt von der Bedeutung der Europawahlen für die Bürger in der Dreiländerregion.

Sie argumentieren vor allem mit den Vorteilen, wohl wissend, dass es freilich auch Probleme gibt, die es in der Europäischen Union zu lösen gilt.

Vorteile hervorheben

Reisefreiheit, Niederlassungsfreiheit, Zollunion, europäische Qualitätsstandards, gemeinsame Bewältigung enormer Herausforderungen wie der Corona-Krise, der Green Deal als Antwort auf den Klimawandel und Erleichterungen im Alltag wie die Abschaffung der Roaming-Gebühren: Das alles seien aber Vorzüge der EU, die sich direkt auf das Leben der Menschen auswirkten, vor allem in der Grenzregion.

