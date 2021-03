Ärger in Rohrbach über "prahlende Impf-Vordrängler"

Die Causa um mutmaßliche Impf-Vordrängler im Altenheim Rohrbach kommt nicht zum Erliegen. Immer mehr Hinweise und Erzählungen fördern das ganze mögliche Ausmaß des Vorfalls zutage. "Wir haben alle gehört, wie ein Kollege damit geprahlt hat, dass er ohnehin bei den ersten Geimpften sein wird", erzählen Arbeitskollegen eines Mannes, der in den Genuss einer frühen Covid-Schutzimpfung gekommen sein soll. Er "mache das über das Altersheim", soll er mehrmals erzählt haben. Auch als er bereits geimpft worden war, soll er noch damit geprahlt haben.

Unter 20-Jährige geimpft?

Aus gut informierten Kreisen war zu erfahren, dass mehr als zehn Impflinge schon am Morgen des Impftages in das Rohrbacher Altenheim gekommen sein sollen. Unter den Geimpften sollen auch mehrere Personen unter 20 Jahren gewesen sein, die definitiv nicht zur Zielgruppe der Phase I gezählt haben. Auch eine Person aus einem anderen Bezirk sei in den Genuss einer Covid-Schutzimpfung gekommen, heißt es. Auf OÖN-Anfrage teilte die Heimleitung, wie berichtet, lediglich mit, es habe sich um Personen im Kontext zum Altenheim gehandelt. Man habe die Impfstoffe nicht wegwerfen wollen und sie deswegen an greifbare Personen verabreicht.

Für die Gesundheitsbehörde, also die Bezirkshauptmannschaft und den Sozialhilfeverband, ist die Sache, wie berichtet, erledigt. Man habe interne Maßnahmen gesetzt, heißt es kurz. Mehr sei voraussichtlich auch nicht zu erwarten, zumal die Erstellung der Impflisten in den "privatwirtschaftlichen Bereich" falle. Strafbar sei die "falsche" Vergabe von Impfstoff ohnehin nicht. Ein entsprechendes Urteil zu Impf-Vordränglern in Eberschwang zielt genau auf diese Argumentation ab (die OÖN berichteten).

Was bleibt, ist die Frage nach den moralischen Gesichtspunkten. Denn das Thema regt rund um Rohrbach auf. Leserbriefe (auf dieser Seite) und zahlreiche Anrufe in der OÖN-Redaktion belegen ein Interesse an Aufklärung. Eine solche forderte zuletzt auch NEOS-Bezirkssprecher Martin Leibetseder.

