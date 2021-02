Tradition wird am Südufer des Traunsees groß geschrieben. Vor allem während der Faschingszeit. Der Fetzenzug am Rosenmontag ist der Höhepunkt dieser fünften Jahreszeit. Pandemie hin oder her.Eigentlich hatten die Ebenseer gute Vorsätze für dieses Faschingsfest gefasst: Kein Umzug, kein Getümmel. Nur mit kunstfertigen Fetzenfahnen an den Häusern sollte der Fasching heuer im Ortszentrum zelebriert werden.